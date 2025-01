Presidente da FGB se reúne com colegiado do CMPC e Comissão Executiva de Cultura

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Netto Costa, acompanhado de sua equipe, realizou uma reunião estratégica com os membros do colegiado do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e a Comissão Executiva de Cultura.

O encontro teve como propósito alinhar as discussões sobre as principais demandas enfrentadas pelo Conselho e traçar estratégias para o fortalecimento das políticas culturais na cidade.

Durante a reunião, Netto Costa aproveitou a oportunidade para se apresentar formalmente aos membros, além de ouvir atentamente as sugestões de cada representante, garantindo uma compreensão ampla e detalhada das necessidades e expectativas do setor.

