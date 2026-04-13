Saiba qual empresa foi proibida de contratar com o governo

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A empresa Raio Soluções Industriais Ltda. foi proibida de contratar com a administração pública após descumprir regras durante participação em um processo licitatório. A penalidade foi aplicada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e passa a valer por quatro meses, entre abril e agosto deste ano.

De acordo com a publicação oficial, a sanção ocorreu porque a empresa não manteve a proposta apresentada durante um pregão eletrônico, prática considerada irregular e prevista como infração na legislação vigente. A medida tem como base a nova Lei de Licitações, que estabelece punições para empresas que não cumprem compromissos assumidos em processos públicos.

Com a decisão, a empresa fica impedida de participar de novas licitações e de firmar contratos com a União durante o período estabelecido. A restrição pode impactar diretamente a atuação da companhia no mercado, especialmente em atividades que dependem de contratos públicos.

A penalidade também tem como objetivo garantir maior segurança e credibilidade nos processos licitatórios, evitando que empresas apresentem propostas sem intenção de cumpri-las. O caso foi formalizado por meio de ato administrativo publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13).