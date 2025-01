Procissão de São Sebastião deve reunir cerca de 20 mil fiéis em Xapuri, na próxima semana

Será no próximo dia 20 de janeiro uma das maiores festas religiosas do Acre: a procissão de São Sebastião, no município de Xapuri, no interior do Estado.

Em sua 122ª edição, a festa em honra ao mártir da Igreja Católica e padroeiro da cidade começou no último sábado (11) com o novenário, que se estende até o próximo domingo (19).

Na segunda-feira (20), será realizado um terço mariano às 6h, seguido de duas missas, às 9h e às 15h, na paróquia local. Após a última celebração, a partir das 16h, os fiéis se preparam para a grande procissão, que percorre as principais ruas da cidade com a imagem do santo acompanhada por um trio elétrico.

Como em anos anteriores, a expectativa da organização é receber em torno de 20 mil pessoas na procissão. Devotos de diversos municípios e até de outros estados do Brasil costumam marcar presença no evento.

“A expectativa é receber pelo menos 20 mil pessoas nesta festa tão linda em honra a São Sebastião. Estamos em comemoração e celebração desde o dia 11, com as novenas e uma vasta programação”, afirmou Nader Sarkis, um dos organizadores.

Após a procissão, a festa contará com apresentações musicais e culturais, além da tradicional quermesse, que inclui bingos e comidas típicas.

Edição deste ano traz novidade

A organização também destacou que a edição deste ano terá uma novidade: inovação tecnológica, fruto de uma parceria da Igreja com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

Além dos momentos de fé, os participantes poderão aproveitar serviços nas áreas de qualificação profissional e geração de emprego e renda, bem como um Campeonato de Games.