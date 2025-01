PSG vence Monaco com gol nos acréscimos e é tricampeão da Supercopa da França

Capitão do time, o zagueiro brasileiro Marquinhos conquistou seu 31º título em 11 anos no clube e se isolou como o jogador mais vencedor da história do PSG, com um troféu a mais que o italiano Marco Verratti, hoje no Al-Arabi, do Catar. Marquinhos é também o recordista de jogos disputados pelo PSG, agora com 464. Outro brasileiro do atual elenco do PSG é o também zagueiro Lucas Beraldo, que ficou no banco neste domingo.