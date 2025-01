Quaest: 86% dos brasileiros reprovam ataques de 8 de janeiro de 2023

Quase dois anos depois dos ataques violentos às sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF), uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (6) pela Quaest mostra que quase 9 de cada 10 brasileiros reprovam a invasão e a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o levantamento, o percentual de entrevistados que condena os atos de 8 de janeiro é de 86%. A pesquisa revela que a desaprovação aos ataques contra os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário supera 80% tanto entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), respectivamente com 88% e 85%.

Na comparação com o levantamento realizado em fevereiro de 2023, um mês após os ataques em Brasília, houve uma redução de 8 pontos percentuais no contingente de pessoas que reprovavam os atos violentos – eram 94% na ocasião.

Por outro lado, de acordo com a Quaest, o índice dos brasileiros que dizem apoiar os ataques ao Planalto, ao Congresso e ao STF subiu de 4%, em fevereiro do ano passado, para 7%, nesta nova pesquisa. Os que não opinaram ou não souberam responder foram de 2% para 7%.

“A rejeição aos atos do 8 de janeiro mostra a resistência da democracia brasileira e a responsabilidade da elite política brasileira. Diante de tanta polarização, é de se celebrar que o país não tenha caído na armadilha da politização da violência institucional”, afirma Felipe Nunes, diretor da Quaest.

No dia 8 de janeiro de 2023, apenas uma semana depois da posse de Lula como presidente da República, apoiadores de Bolsonaro que não aceitaram a vitória do petistas nas eleições de 2022 invadiram e depredaram o Planalto, o Congresso e o STF.