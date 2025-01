Que horas começa o BBB 25? Como assistir e tudo sobre a estreia

Os telespectadores do BBB 25 podem prever o resultado da votação por meio das porcentagens preliminares da enquete do UOL. Até o momento da publicação desta matéria, as duplas mais votadas são Guilherme e Joselma, com 49,77%, e Paula e Nicole, com 43,02%. Vale ressaltar que os resultados exibidos no site não são oficiais e podem não refletir os do programa. Confira, a seguir, como acessar a enquete do UOL para conferir o resultado extraoficial da votação do BBB 25.