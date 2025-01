Reajuste do salário mínimo terá impacto de quase R$ 10 milhões nos cofres das prefeituras do Acre

O novo salário mínimo passou a valer desde o dia 1º de janeiro de 2025 em todo o país. O reajuste de 7,5% elevou os vencimentos de R$ 1.412 (2024), para R$ 1.518. O aumento traz impactos diretos nos cofres municipais, principalmente em municípios de pequeno porte.

De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, com o reajuste do salário mínimo, o impacto causado nos cofres das prefeituras é de R$9.517.354,00, por ano.

VEJA MAIS: Prefeituras do Acre terão despesa extra de R$ 17 milhões com aumento do salário mínimo

O Acre é um dos três estados com o menor número de servidores municipais que recebem até 1,5 salários, com um total de 4.573 trabalhadores nesta condição, seguido do Amapá e Roraima.

A nova política de valorização do salário mínimo – sancionada pelo presidente da República na última semana do ano como parte do pacote de cortes de gastos do governo federal – determina que o aumento real do salário mínimo ficará limitado a 2,5%.