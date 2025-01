Em depoimento exclusivo ao NEW MAG, Marcos Veras lembrou como Renato marcou a sua infância e também foi generoso nos momentos em que encontraram-se pelo caminho. O ator fez participações em A turma do Didi, no início de sua carreira na TV, além de atuar no filme Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood, de 2017.

Leia a reportagem completa na NewMag.