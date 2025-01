Rio Branco-AC x Corinthians: veja escalações e onde assistir ao jodo da Copinha

Atual campeão da Copinha, o Corinthians vai jogar nessa terça-feira, dia 7 de janeiro, às 17h (no horário de Brasília), diante do Rio Branco, do Acre. Na estreia, o Timão venceu o Porto Velho por 3 x 0. Uma nova vitória garante a equipe na próxima fase da competição. Portanto, confira no artigo da Trivela onde assistir e escalações do próximo jogo do Corinthians na Copinha.

O jogo entre Rio Branco x Corinthians terá transmissão ao vivo para o Brasil de forma exclusiva na CazeTV e terá retransmissão no Amazon Prime Video.

Data : terça-feira, 7 de janeiro de 2025;

: terça-feira, 7 de janeiro de 2025; Horário : 17h (horário de Brasília);

: 17h (horário de Brasília); Local : Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo;

: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo; Onde assistir: CazeTV (Youtube) e Amazon Prime Video (Streaming).

As últimas notícias do Rio Branco

Com 4 derrotas seguidas na Copa São Paulo, o Rio Branco vai em busca de pelo menos um empate para conseguir sonhar com uma classificação improvável na competição. Contra o Santo André, Nickson chegou a marcar na segunda etapa e deu esperanças para o time, mas o jogo acabou finalizando em uma derrota por 2 x 1.

Provável escalação do Rio Branco: Janderson; Ray Silva, Darlan, Nickson e Gabriel; José, Vitor Hugo e Érik; Matheus, Kekeu e Kikinha. Técnico: Eriano Santos.

As últimas notícias do Corinthians

A expectativa era por um show de Gui Negão diante do Porto Velho, mas outros jogadores tiveram protagonismo na construção do importante resultado. Bahia, logo aos 3 minutos de jogo, foi o responsável por iniciar a vitória dos paulistas. Nicolas Araújo, em um golaço, ampliou o marcador.

Na segunda etapa, Juninho fechou o placar em 3 x 0 e deus números finais ao confronto. Diante do Rio Branco, vale o torcedor também ficar de olho em Gui Negão, que deve balançar as redes.

Provável escalação do Corinthians: Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado (Caraguá) e Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Nicolas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.