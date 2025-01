Saiba quem é ator que mandou Gisele Bündchen ir à merda

Tuca Andrada causou polêmica ao mandar um recado à Gisele Bündchen após a modelo pedir doações para ajudar as vítimas dos incêndios na Califórnia. No X, antigo Twitter, o ator compartilhou a manchete de notícia sobre a famosa e disparou: “Vá à merda. Podem me chamar do que quiserem, mas vá à merda”.

Quem é Tuca Andrada

José Ivaldo Gomes de Andrade Filho, conhecido por seu nome artístico, Tuca Andrade, tem 58 anos e 41 de carreira.

Em sua longa trajetória como artista, se destacam os trabalhos na televisão, como, por exemplo, interpretando Ladislau em O Dono do Mundo (1991), Kaíke em Da Cor do Pecado (2004), Téo em Poder Paralelo (2010), Eric Fusilli em Caminhos do Coração (2007) e Os Mutantes: Caminhos do Coração (2008), e Zóio Furado em Cordel Encantado (2011).