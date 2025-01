Saiba valor da pensão que Alexandre Correa tem que pagar para o filho com Ana Hickmann

Em carta aberta publicada na manhã desta quarta-feira (22/1), Ana Hickmann revelou que Alexandre Correa, seu ex-marido, se recusa a pagar pensão alimentícia para o filho, mesmo após decisão judicial. O portal LeoDias apurou e descobriu com exclusividade o valor determinado pela Justiça para pensão.

A decisão da pensão alimentícia do filho foi definida na mesma decisão que condenou a apresentadora a pagar R$ 15 mil mensais para Alexandre.“Antecipo parcialmente os efeitos da tutela, condenando o réu a pagar mensal e provisoriamente, até final decisão, a título de alimentos, para o filho, no valor de R$4.500,00, piso nacional, até o dia dez de cada mês, mediante depósito em conta bancária. Os Alimentos são devidos a partir da intimação da presente decisão”, diz trecho da decisão protocolada no último dia 6 de janeiro.

Em carta-aberta publicada nas redes sociais, a apresentadora denuncia: “Ele se recusa a pagar pensão para o único filho, ainda que faturando alto em torno do divórcio e da minha imagem. Sem falar na verba de campanha do fundo partidário…”.