As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas nesta segunda-feira (13), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Colégio Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, divulgou as notas de alguns alunos destaque na redação da edição de 2024 do exame, com resultados que superaram os 900 na redação do concurso, sendo eles Luiz Fernando, Gabriel Batista e Vinicius Damasceno com 920 pontos, e Isabella Lopes, Misael Barbosa e Letícia Parente, com 940 pontos cada um.

Nesta edição de 2024, apenas 12 alunos ao redor do país conseguiram a nota máxima na redação. De acordo com o Inep, 146 alunos do Acre obtiveram resultados entre 950 e 970, sendo 17 de escolas públicas.

Com temática da redação “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, a média nacional das notas foi de 660.

