Sem “dia frio”, Djavan brinca com a onda de calor e diz que não tem “bom lugar para ler um livro”

O cantor Djavan usou o bom humor para comentar a onda de calor que tem castigado o Sudeste do Brasil. Ele compartilhou nesta terça-feira (21/1) um meme nas redes sociais que faz referência a um dos maiores sucessos de sua carreira, a canção “Nem um Dia”.

Nos stories do Instagram, Djavan compartilhou uma piada brincando com as altas temperaturas que chegaram a quase 40ºC na região. Envolvendo o verso icônico da música, o trecho diz: “Um dia frio/Um bom lugar para ler um livro”. Na adaptação, o meme reflete sobre a situação atual: “Tão quente que nem o Djavan já não tem mais um bom lugar para ler um livro”.

As temperaturas escaldantes foram registradas na terça-feira (21/1) em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nesta quarta-feira (22/1), o calor extremo continuou, mas teve previsão de formação de nuvens carregadas ao longo do dia.

Os meteorologistas preveem que o verdadeiro refresco deve chegar apenas neste final de semana, quando as condições de chuva vão se intensificar e reduzir as temperaturas nos Estados afetados.