Senadores e deputados do Acre se reúnem com diretor do DNIT em busca de solução para a ponte do Caeté

A ponte sobre o rio Caeté, no município de Sena Madureira, interior do Acre, não será de fato interditada e tampouco demolida. A garantia foi dada nesta sexta-feira (31), pelo diretor do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura), órgão do Ministério dos Transportes, Fabrício Lemos.

O representante esteve reunido na sede do órgão, em Brasília, com os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, do União Brasil, dos deputados federais José Adriano (PP-AC) e Roberto Duarte ( Republicanos -Ac), além de representantes de outros parlamentares da bancada acreana.

A reunião foi provocada por Alan Rick, que reproduziu o que foi tratado em suas redes sociais. De acordo com ele, o que houve, em relação à ponte, foi um desencontro de informações.

” Ora diziam que a ponte seria interditada, ora que seria demolida. Isso causou muito desconforto à população do Acre, principalmente àquelas pessoas que dependem da ponte para o recebimento de mercadorias e transportes de seus bens”, disse o senador.

Segundo o diretor do DNIT, o que haverá de concreto, a partir de agora, é que a ponte, além de ser monitorada, sofrerá uma restrição de cargas pesadas. Ou seja, os veículos de passageiros, incluindo ônibus, e os mais leves, tem passagem garantida. As carretas e outros veículos pesados serão transportados por balsa, garantiu o diretor do DNIT.

Ainda durante a reunião, solicitada pelo deputado José Adriano, os parlamentares defenderam a necessidade de uma licitação emergencial para a reconstrução da ponte, cuja interdição parcial já tem gerado transtornos significativos para o tráfego de veículos e, principalmente, para o abastecimento das cidades do Vale do Juruá.

“Precisamos solucionar rapidamente os problemas estruturais da ponte para evitar mais prejuízos e garantir a segurança no tráfego de pessoas e mercadorias”, afirmou Alan .

Atualmente, veículos de carga estão sendo desviados para uma balsa lateral, enquanto os veículos leves e de passageiros continuam utilizando a ponte no sistema “pare e siga”, o que dificulta, principalmente, o transporte de produtos essenciais para a população da região.

O DNIT também estuda a possibilidade de construir um pilar de apoio provisório para garantir a segurança do tráfego até que a licitação emergencial seja realizada e a obra definitiva seja executada.

“A gente entende que esse é um transtorno. Esse é um problema, restringe o tempo de viagem. Mas o DNIT, nesse paralelo, vai buscar o mais rápido possível solucionar a situação daquela ponte e restabelecer ela para a sociedade do Acre que tanto já luta na BR 364. As medidas adotadas garantem que a ponte não seja totalmente interditada, a gente alivia essa carga e permite que o DNIT busque a solução para restabelecer essa ponte o mais rápido possível”, explicou o diretor-geral do DNIT, Fabricio Galvão.

Os parlamentares convidaram o diretor-geral do DNIT para uma visita ao Acre com o objetivo de discutir a interligação dos municípios isolados por terra.

“Vamos sim! Eu acho que o DNIT pode ser parte de um grupo, um conjunto de entidades da Bancada, para a gente construir uma solução. com o objetivo de encontrar soluções para tirar o estado do isolamento e melhorar a infraestrutura de transportes na região”, respondeu Galvão.

“Trabalharemos juntos para encontrar uma solução definitiva para a Ponte do Caeté e também para a interligação dos municípios isolados. O DNIT será fundamental nesse processo, e estamos comprometidos em garantir que a população do Acre tenha o direito de ir e vir com segurança”, completou Alan Rick.