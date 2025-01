Trump prepara mais de 100 decretos para o primeiro dia de governo; veja prioridades

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está organizando um pacote com mais de 100 ordens executivas que pretende implementar já no primeiro dia de seu governo, em 20 de janeiro. As medidas abrangem temas como segurança na fronteira, deportações, desenvolvimento energético, políticas escolares de gênero, mandatos de vacinas e mudanças nas regras federais de trabalho.

Trump discutiu as ações com senadores republicanos em uma reunião privada no Capitólio. O principal assessor de Trump, Stephen Miller, explicou aos senadores republicanos as medidas de segurança nas fronteiras e aplicação de leis de imigração que devem ser as primeiras a serem implementadas. As informações são da agência AP.

Aliados do presidente eleito têm preparado uma série de ordens executivas que Trump poderá assinar rapidamente sobre uma ampla gama de tópicos — desde o endurecimento das medidas na fronteira EUA-México até o desenvolvimento de energia, regras trabalhistas federais da Tabela F, políticas de gênero nas escolas e mandatos de vacinas, entre outras promessas feitas na campanha para o seu primeiro dia como presidente.

Revisão de políticas e ações de deportação

Senadores informados por Trump e sua equipe durante uma longa sessão no Capitólio esta semana esperam que a nova administração revogue muitas das ordens executivas da administração Biden, enquanto implementa suas próprias propostas.

A conclusão do muro na fronteira EUA-México, a criação de instalações de detenção para imigrantes, onde poderiam ser abrigados até serem expulsos, fazem parte desse pacote — cerca de US$ 100 bilhões em propostas, disseram os senadores, que a administração Trump e o Congresso Republicano estão trabalhando para financiar como parte da grande legislação de reconciliação orçamentária.

Os senadores esperam que Trump retome muitas das mesmas medidas de segurança na fronteira EUA-México de seu primeiro mandato — incluindo aquelas que exigem que os migrantes solicitem asilo em outros países ou permaneçam no México, em vez de entrarem nos EUA, enquanto suas reivindicações são processadas — além de ações massivas de fiscalização para deportar aqueles que estão atualmente nos EUA sem autorização legal.

O senador James Lankford, que liderou negociações sobre segurança na fronteira no Congresso anterior, afirmou que o foco inicial será em cerca de 1 milhão de migrantes. Esse grupo inclui pessoas que entraram recentemente no país, cometeram crimes ou foram determinadas inelegíveis para permanecer nos Estados Unidos por decisão judicial.

“Esses são os casos mais fáceis”, disse Lankford, segundo a agência AP. “Pessoas que cruzaram recentemente, pessoas que estavam legalmente no país e cometeram outros crimes, pessoas que o tribunal ordenou a remoção – são mais de um milhão de pessoas. Comecem a trabalhar nesse processo.”

Transição e confirmações no Senado

Durante a campanha presidencial, Trump chegou a cogitar ter uma “mesinha pequena” no Capitólio no Dia da Posse, onde se sentaria para assinar rapidamente suas ordens executivas. Embora isso não tenha sido confirmado, líderes republicanos planejam recepcioná-lo no prédio logo após o juramento.

O novo presidente normalmente assina os documentos necessários para as nomeações formais de seu Gabinete e indicações para cargos administrativos. Muitas das escolhas de Trump para cargos de destaque na administração passarão por audiências de confirmação no Senado na próxima semana. Tradicionalmente, o Senado começa a votar as nomeações de um presidente assim que ele assume o cargo, com algumas sendo confirmadas no próprio Dia da Posse.

“Isso seria bom”, disse o líder da maioria no Senado, John Thune. Segundo ele, os senadores ainda aguardam verificações de antecedentes e outros documentos para muitos dos indicados de Trump.