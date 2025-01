Turismo do Acre ganha destaque em guia de investimentos da ONU; confira

Dois projetos de turismo sustentável no Acre foram incluídos no guia de investimentos da ONU Turismo, lançado durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, Espanha. A iniciativa coloca o estado em evidência como destino promissor para investidores globais no setor turístico.

O Rio Crôa, localizado em Cruzeiro do Sul, é um dos destaques do guia. O projeto busca a aquisição de embarcações equipadas com painéis solares, consolidando o turismo fluvial como uma atividade ambientalmente responsável e economicamente atrativa. A comunidade local já se tornou referência no estado, recebendo mais de 2.500 visitantes durante o recesso de fim de ano de 2024, com uma média diária de 200 pessoas.

Outro projeto destacado é o Seringal Cachoeira, em Xapuri, que visa revitalizar o espaço e fortalecer o turismo de base comunitária. A proposta valoriza a cultura local, promove a geração de renda e estimula o contato direto com a floresta.

Os dois destinos, já tradicionais no turismo acreano, chamaram a atenção por unir sustentabilidade, fortalecimento das comunidades e potencial econômico. A inclusão no guia da ONU Turismo abre portas para investidores que desejam contribuir com o crescimento do setor no Brasil, fortalecendo o turismo responsável e sustentável no estado.