Vídeo: fogos de artifício em chá revelação explodem na direção dos convidados

Um chá revelação virou uma correria na última semana, em Porto Velho, capital de Rondônia. Durante a revelação do sexo do bebê, os fogos de artifício rosa estouraram na direção dos convidados.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela mãe Paula Ravani, que descobriu que está esperando uma menina, Sophia. Imagens mostram o momento que o foguetório começa e assusta os convidados, que correm para se proteger.

A empresária contou que apesar do susto ninguém se feriu. ‘Fogueteiro eu só pedi o básico viu? Sophia pipoko veio com tudo kkkkk Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém’, disse a mãe na legenda do vídeo.

Riscos do manuseio de fogos de artifícios

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) alerta para os perigos do manuseio incorreto desses artefatos, que podem resultar em ferimentos severos, como queimaduras, fraturas, amputações e até mesmo a morte.

A força explosiva dos fogos pode causar danos irreversíveis às mãos, com fraturas nos dedos, punhos e lacerações profundas. A recomendação dos especialistas é clara: evite ao máximo o contato direto com os fogos. Utilize sempre dispositivos específicos para acioná-los e mantenha uma distância segura de todos os espectadores, incluindo crianças e animais.

Além disso, é fundamental adquirir fogos de artifício apenas em locais autorizados e verificar a presença do selo de segurança, que garante a qualidade e a conformidade do produto com as normas.