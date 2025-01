Viola Davis posta foto com Fernanda Torres em Globo de Ouro: “Noite reveladora”

A atriz norte-americana Viola Davis, 59, usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para compartilhar registros da premiação Globo de Ouro 2025. Alguns deles são com a brasileira Fernanda Torres. Protagonista do drama “Ainda Estou Aqui”, a filha de Fernanda Montenegro, 95, foi anunciada como vitoriosa na cerimônia pela própria Davis.

Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz em filme de drama por seu papel como Eunice Paiva. Ela superou nomes como Angelina Jolie (“Maria Callas“), Kate Winslet (“Lee”), Nicole Kidman (“Babygirl“), Pamela Anderson (“The Last Showgirl”) e Tilda Swinton (“O Quarto ao Lado“).

“Uma noite reveladora. Vejo meu ‘legado’ mais claramente do que nunca. Estou…inspirada. Obrigada Globo de Ouro por esta honra. Isso acendeu uma chama”, escreveu Davis em seu perfil no Instagram.

Além de registros com Fernanda Torres, a norte-americana mostrou fotos do look no tapete vermelho da premiação (veja abaixo).

Além de apresentar a categoria Viola Davis também foi homenageada no evento, conquistando o Prêmio Cecil B. DeMille antes do início Globo de Ouro. A aclamada atriz disse que sentiu como se “alguém tivesse me incendiado” quando subiu ao palco para aceitar o prêmio, que homenageia aqueles que fizeram “contribuições extraordinárias para o mundo do entretenimento”.

Essa não é a primeira vez que Davis mostra amor por alguma personalidade brasileira. Ao publicar uma foto ao lado de Anitta em seu perfil no Instagram, Viola celebrou estar em uma mesma campanha de beleza que a cantora. As brasileiras Taís Araújo e Larissa Manoela, também participam da publicidade.