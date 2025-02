A reação de Tom Brady ao nascimento do filho de Gisele Bündchen

Assim como todos nós, Tom Brady, 47 anos, já ficou sabendo do nascimento do filho de Gisele Bündchen, 44, com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, 37, e a reação do atleta foi bem diferente de quando soube da gravidez. Pessoas próximas a ele afirmam que o jogador de futebol americano estaria feliz com o bebê, segundo o site Page Six, e desejando “apenas o melhor” à ex-mulher, que é mãe dos seus filhos Benjamin, 14, e Vivian Lake, 12.

Brady soube da gravidez de Gisele pela própria, antes de a notícia ser divulgada para que ele não ficasse sabendo por meio da imprensa. O atleta, no entanto, não teria recebido muito bem a novidade. Segundo fontes próximas, Tom não imaginava que a modelo e o novo namorado planejavam ter filhos. “Simplesmente não era algo que estava em seu radara. Então, quando Gisele deu a notícia a ele, ele ficou chorando, para dizer o mínimo”, informou o portal Page Six.