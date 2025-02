O Brasil registrou um saldo positivo de 137.303 empregos com carteira assinada em janeiro de 2025, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado, impulsionado pela diferença entre 2,27 milhões de admissões e 2,13 milhões de desligamentos, é o melhor dos últimos três meses.

No entanto, o cenário no Acre foi oposto ao do restante do país. O estado encerrou janeiro com um saldo negativo de -645 postos de trabalho, resultado de 3.905 contratações e 4.550 demissões, representando uma variação negativa de 0,58%.

Atualmente, o Brasil conta com 47,3 milhões de empregos formais, um crescimento de 3,6% em relação a janeiro de 2024. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a importância do resultado nacional.

“São 137 mil postos formais gerados no mês, empregos que impulsionam a economia. Começamos o ano com geração de empregos de qualidade e queremos manter esse crescimento ao longo de 2025, com a expectativa de alcançar o patamar de 2024”, afirmou.

Quatro dos cinco grandes setores econômicos tiveram saldo positivo no primeiro mês do ano:

Indústria – 70,4 mil novas vagas

Serviços – 45,1 mil vagas

Construção – 38,3 mil vagas

Agropecuária – 35,7 mil vagas

Por outro lado, o Comércio foi o único setor com resultado negativo, registrando -52,4 mil postos de trabalho em janeiro.