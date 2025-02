Acre lidera ranking nacional de casos de dengue em 2025; mudanças climáticas estão entre as causas

O Acre continua liderando o ranking nacional de incidência de casos de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2024, o estado ficou de fora do pódio, mas a situação mudou em 2025.

Desde o início do ano, o estado ocupa o primeiro lugar em quantidade de casos prováveis da doença por 100 mil habitantes, registrando até o momento 85% do total de casos do ano passado.

Até a última semana epidemiológica, foram registrados 661,3 casos por 100 mil habitantes — o que equivale a 5.824 casos em números absolutos.

O estado decretou emergência em saúde pública devido à dengue e outras arboviroses no dia 9 de janeiro.

O recorde de casos no Acre foi em 2021, com 14.023 registros, mais que o dobro do total de 2024 (6.780).

O portal de notícias R7, da Record, atribuiu o aumento de casos no Acre às mudanças climáticas. “Elas criaram períodos chuvosos e temperaturas elevadas — dois fatores que têm ligação intrínseca com a proliferação do Aedes aegypti — e à rotatividade de diferentes sorotipos da doença”, diz a reportagem.

O Brasil chegou a 152 mortes causadas pela dengue em 2025 nesta quinta-feira (20), com outros 360 óbitos ainda em investigação. Isso representa uma média de três mortes por dia. Desde o começo do ano, 352 mil casos prováveis da doença foram contabilizados em todo o país, com uma taxa de incidência nacional de 169,2 casos por 100 mil habitantes.