Acre recebe R$ 15 milhões do Fundo Brasil-ONU para fortalecer políticas ambientais

O governo do Acre garantiu um investimento de R$ 15 milhões junto ao Fundo Brasil da Organização das Nações Unidas (ONU) para a implementação do Programa de Resiliência Socioambiental nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Igarapé São Francisco e Lago do Amapá.

O projeto, submetido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), visa fortalecer a governança ambiental, restaurar áreas degradadas, garantir segurança hídrica e impulsionar a bioeconomia. A execução está prevista para começar em março de 2025, com duração de 24 meses.

O governador Gladson Cameli destacou que a captação do recurso é resultado de um trabalho estratégico voltado à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do estado. O gestor da Sema, Leonardo Carvalho, ressaltou o empenho da equipe técnica na elaboração da proposta e afirmou que 2025 será um ano de execução das iniciativas ambientais.

O Fundo Brasil-ONU é uma parceria entre o Consórcio da Amazônia Legal, a ONU Brasil e o governo federal, com o objetivo de fomentar projetos sustentáveis para a região amazônica.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.