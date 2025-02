Acre tem alerta de perigo para fortes chuvas e temporais nesta quarta-feira, diz Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta quarta-feira (19) chuvas intensas no Sul do país, calorão de até 37º graus em cidades como o Rio de Janeiro e risco de chuvas e temporais para a região Norte. Para a região amazônica, incluindo o Acre, os avisos do Imet são de “perigo” e “perigo potencial”.

Esta quarta-feira deve ser de chuva na maior parte do território brasileiro, com algumas regiões podendo ser afetadas por tempestades, como no caso dos estados da Região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e São Paulo. De acordo com o Imet, as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, porém, também serão impactadas pelo mau tempo – chuvas intensas estão previstas.

Segundo o órgão, um alerta na coloração amarela, que indica a menor escala de impacto, sendo ela de “perigo potencial”, encobre parte da Região Sul e o estado de São Paulo. A previsão aponta para chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

Após onda de calor, Brasil enfrenta chuvas intensas e o Imet pontua que há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. A recomendação é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É indicado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Outros três avisos cortam o mapa para chuvas intensas. Um deles corresponde a “Perigo” e prevê que haverá chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Esta previsão se limita apenas a partes das regiões Norte e Centro-Oeste.

Os outros dois alertas de “perigo potencial” para as condições indicam que choverá entre 20 e 30 mm/h, e os ventos podem chegar a 60 km/h. Estes avisos cortam Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Já no Rio, o calorão segue firme. Segundo a previsão do tempo, a quarta promete um dia típico de verão, com temperaturas variando entre 23°C pela manhã e podendo chegar a 37°C durante a tarde.

O tempo será marcado por sol intenso, com apenas algumas névoas dissipando-se rapidamente nas primeiras horas do dia. A chance de chuva é praticamente inexistente, garantindo um dia seco na Cidade Maravilhosa. A cidade tem enfrentado dias muito quentes e temperaturas acima dos 40ºC.