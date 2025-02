Acreano viraliza no Tiktok com meme brincando com ‘ lugares favoritos do Acre’; ASSISTA

O José, ou @.josezinho na rede social, alcançou a marca de mais de 23 mil visualizações no Tiktok em apenas 24 horas após publicar um meme citando alguns pontos turísticos do Acre.

No vídeo, o garoto fala da Gameleira e usa no fundo a imagem de uma bela praia e ironiza dizendo, “dar pra gente ver o mar Acre certinho”. José ainda fala do Palácio Rio Branco, e brinca com a imagem de um grande palácio no fundo, com um belo jardim e uma grande fonte, “tem gente que até toma banho”, brinca ao comentar sobre a fonte.

Esse não foi o primeiro vídeo do jovem a viralizar, em outubro de 2024 uma postagem do garoto chegou a incrível marca de 5,2 milhões de visualizações. Atualmente, o perfil @.josezinho tem 25,5 milhões de seguidores, onde o rapaz faz memes da sua rotina.