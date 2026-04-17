Ele estava no Rio de Janeiro com a finalidade de apresentar relatórios financeiros às lideranças nacionais da facção

Um homem apontado pelas forças de segurança como um dos criminosos mais procurados do Acre e integrante da cúpula do Comando Vermelho (CV) no estado foi preso nesta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro.

A captura foi realizada por agentes da 31ª Delegacia de Polícia (Ricardo de Albuquerque), que localizaram o suspeito escondido no bairro da Penha, na Zona Norte da capital fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado seria o “02” da facção no Acre e teria papel estratégico na movimentação financeira da organização criminosa. Segundo as investigações, ele administrava a chamada “caixinha” do grupo no estado.

Ainda conforme a corporação, o homem estava no Rio de Janeiro com a finalidade de apresentar relatórios financeiros às lideranças nacionais da facção.

Tentativa de fuga e documento falso

As apurações indicam que, para tentar escapar do monitoramento policial durante o deslocamento entre estados, o suspeito utilizou aproximadamente dez veículos diferentes ao longo da viagem até o Rio.

No momento da abordagem, ele ainda tentou se identificar com documento falso, mas acabou reconhecido pelos agentes e preso no local.

Segundo a polícia, o homem possui antecedentes por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto.

Contra ele havia um mandado de prisão com pena total de 27 anos de reclusão. A prisão é considerada pelas autoridades um impacto relevante na estrutura financeira do grupo criminoso no Acre.

Com informações do jornal O DIA.