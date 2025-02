Adolescente é violentada e acusado é brutalmente espancado após bebedeira em bar

A adolescente R. N. F., de 15 anos, foi vítima de agressão física e estupro enquanto participava de uma bebedeira em um bar na madrugada deste sábado (15), localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a adolescente estava participando de uma bebedeira no Liras Bar, na companhia de seu namorado, o também adolescente E. P., de 15 anos. Em um determinado momento, a adolescente foi até um terreno baldio que fica atrás do bar para fazer suas necessidades fisiológicas. Nesse momento, o acusado Geilson da Silva Barbosa, de 26 anos, aproveitou e foi atrás da moça e a atacou.

Devido ao som alto da festa, os pedidos de socorro não foram ouvidos por quase ninguém, somente uma pessoa que passava pela Rua Copaíba, que fica aos fundos do bar, percebeu a movimentação e os gritos da vítima nua, sendo agredida e violentada pelo suspeito.

Rapidamente, várias pessoas que estavam no estabelecimento comercial foram até o terreno baldio e ajudaram a vítima e, de posse de ripas, pedras e tijolos, começaram a agredir Geilson, que teve hematomas e cortes na cabeça, no rosto, braços e pernas. Já a vítima apanhou muito e estava com o rosto inchado, além de vários hematomas por todo o corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos à vítima e ao autor do estupro e das agressões. A menor de idade estava nua e foi acolhida e enrolada por um avental usado pela equipe médica. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, aparentemente em estado de saúde estável.

Horas depois, Geilson recebeu alta médica e foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde deverá responder pelos crimes de estupro e agressão física a mulher, com o agravante de ela ser menor de idade.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local atendendo a vítima e prendendo o autor do crime.

Chamou a atenção da polícia

Uma cena que não tem muita explicação foi gravada pelo circuito de segurança do bar. As imagens mostra o adolescente (E.P.), namorado da vítima, momentos antes da confusão, conversando com o suposto autor (Geilson da Silva) e com mais dois homens não identificados. Um deles passa algo aparentando ser dinheiro para o namorado da jovem.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).