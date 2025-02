Alan Rick anuncia pagamento de mais de R$ 6 milhões para governo realizar melhoria em ramais

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) anunciou o pagamento de R$ 6.082.752,85 para o melhoramento de 13 ramais na região da Transacreana. O valor corresponde a terceira e última parcela da emenda destinada pelo senador no valor total de R$ R$ 8.240.828,00, com contrapartida de R$ 990 mil do governo do estado, para que o Deracre execute as obras e os moradores da região possam ter trafegabilidade e os agricultores, pequenos criadores de gado possam escoar suas produções.

A lista dos ramais que receberão as melhorias inclui:

Lote 1: Ramais Cairara, Jacaré, Joca, Trincheira, Noca e Saracura.

Lote 2: Ramais Castanheira, do Cedro, Beija-flor, São Raimundo e Centrinho.

Lote 3: Ramais Antimary e Maloca.

Alan Rick reforçou o compromisso com o apoio aos produtores rurais.

“Temos feito esse trabalho, através das emendas destinadas ao Deracre, às prefeituras, na capital e também no interior. O objetivo é garantir melhores condições de trafegabilidade para os moradores dessas regiões em que o acesso ainda é por estrada de terra. Isso estimula o crescimento econômico local, facilita o acesso dos estudantes dessas comunidades à escola e melhora a qualidade de vida de quem mora na zona rural”, disse o senador.