O ator norte-americano Gene Hackman e a esposa, Betsy Arawaka, foram encontrados mortos, nessa quarta-feira (26/2), em Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos. Além do casal, o cachorro da família também morreu.

Segundo o xerife do condado de Santa Fé, as investigações estão em andamento e a polícia acredita que as mortes não foram causadas por um crime.