Dinâmica da Semana:

– Hoje: Prova do Líder (Maike e Vilma vetados).

– Sexta: Poder Curinga (Poder Pirata — rouba o voto de alguém) + Na Mira do Líder (5 alvos).

– Sábado: Prova do Anjo (imuniza e indica alguém ao Paredão; Monstro não vai para a Xepa).

– Domingo: Formação de Paredão triplo.