Antes de ser morto a tiros, jovem apresentou dois projetos sociais a vereador: “Não deu tempo de atender”

O vereador Zé Lopes utilizou seu tempo de fala na Câmara de Rio Branco durante a sessão desta terça-feira (18), para pedir um minuto de silêncio em homenagem ao jovem de 18 anos, Micaias Santos, líder comunitário morto a tiros no bairro Taquari na madrugada do último domingo (16).

O parlamentar revelou, ainda, que durante sua campanha para vereador, Micaias o procurou para apresentar dois projetos sociais que beneficiariam as crianças e jovens do bairro onde vivia.

“O Micaias fez contato com a gente ainda durante a campanha, um jovem de 18 anos que foi morto brutalmente pelas facções. Ele tinha dois projetos sociais muito bonitos, que era o ‘Taquari Clube’ e o ‘SOS Taquari’. Nesses projetos sociais ele tentava dar um caminho diferente para aquele jovens que desde muito cedo entraram nas facções, com certeza, maioria por falta de oportunidade. Ele trabalhava com esses jovens e foi vítima de uma emboscada”, ressaltou o vereador.

Zé Lopes lamentou que o jovem tenha morrido antes que uma de suas indicações tenham sido atendidas. “Não deu tempo da gente atender uma de suas indicações. Nesse início de mandato a gente já fez mais de 80 indicações, mas infelizmente não deu tempo de atender a dele”, disse.

Acreditava-se inicialmente que se tratava de um ataque sem um alvo específico, no qual várias vítimas que caminhavam em via pública teriam sido atingidas aleatoriamente. No entanto, essa versão não se confirmou.

ENTENDA: Vídeo mostra momento em que líder comunitário de 18 anos é executado a tiros em Rio Branco

No dia do crime, várias pessoas participaram da ação criminosa, incluindo dois motociclistas, dois atiradores e uma outra pessoa que gravava toda a execução, como mostra o vídeo enviado à nossa redação.