Vídeo mostra momento em que líder comunitário de 18 anos é executado a tiros em Rio Branco

Segundo levantamento preliminar realizado pela polícia, Micaias Santos Almeida, de 18 anos, não foi executado a tiros de forma aleatória. A vítima já vinha sendo vigiada há algum tempo pela organização criminosa Bonde dos 13. Embora não tenha percebido em diversas ocasiões, Micaias chegou a ser seguido da Quadra Poliesportiva do bairro Taquari até sua casa, localizada no Ramal Menino Jesus. Seus passos estavam sendo monitorados. Um vídeo mostra o momento da execução do jovem.

Na madrugada do crime, ocorrido no domingo (16), acreditava-se inicialmente que se tratava de um ataque sem um alvo específico, no qual várias vítimas que caminhavam em via pública teriam sido atingidas aleatoriamente. No entanto, essa versão não se confirmou.

No dia do crime, várias pessoas participaram da ação criminosa, incluindo dois motociclistas, dois atiradores e uma outra pessoa que gravava toda a execução, como mostra o vídeo enviado à nossa redação.

As imagens registram duas pessoas de capacete, portando pelo menos três armas de fogo, disparando várias vezes contra Micaias e André. O vídeo evidencia que toda a ação foi previamente planejada, uma vez que a vítima costumava levar seu amigo de bicicleta até a casa dele, localizada no bairro vizinho, Praia do Amapá.

As investigações ainda estão em andamento e devem revelar mais detalhes sobre o crime, que chocou a comunidade do bairro Taquari. Os moradores cobram respostas das autoridades policiais.

O vídeo é uma peça fundamental para a identificação dos atiradores e dos envolvidos na execução de Micaias, bem como na tentativa de homicídio contra André.

Entenda o caso

Micaias Santos Almeida foi executado a tiros, e André Silva dos Santos, também de 18 anos, ficou gravemente ferido após um ataque de uma organização criminosa na madrugada de domingo (16), na Rua Baguari, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da mãe de Micaias, seu filho e o amigo André estavam jogando na casa dela quando Micaias decidiu acompanhar André até sua residência, localizada no bairro vizinho, Loteamento Praia do Amapá.

Os dois seguiram de bicicleta pelo Ramal Menino Jesus e, ao chegarem à Rua Baguari, foram surpreendidos por quatro criminosos em duas motocicletas. Os passageiros das motos desceram atirando contra os jovens, que estavam sobre a bicicleta e não tiveram tempo de fugir. Micaias, que estava na garupa, foi atingido por vários disparos nas costas e morreu no local. Já André foi baleado três vezes, sendo dois tiros no lado direito e um no lado esquerdo do corpo. Após a ação, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou ao local uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. No entanto, ao chegarem, os paramédicos constataram que Micaias já estava morto. André recebeu os primeiros socorros, foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado gravíssimo.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram no local, isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e, em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

Após a perícia, o corpo de Micaias foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do ataque pode estar relacionada à guerra entre facções criminosas.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).