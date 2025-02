Após pressão, Iapen recua e retoma transporte de policiais penais no interior do Acre

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) recuou e decidiu restabelecer o transporte dos policiais penais de Rio Branco que atuam em unidades prisionais de Senador Guiomard e Tarauacá.

A interrupção do serviço gerou insatisfação entre os agentes e foi tema de debates entre os deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A suspensão do transporte, que vinha sendo disponibilizado há cerca de 12 anos foi criticada. Durante sessão na Aleac na última terça-feira (18), o deputado Arlenilson Cunha questionou a justificativa apresentada pelo Iapen para interromper o serviço. Segundo o parlamentar, a alegação de que o uso de combustível para esse fim seria irregular não se sustentava, pois a mesma prática já é adotada para servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz) que se deslocam para a Tucandeira.

O Sindicato dos Policiais Penais do Acre (Sindpol/AC) pediu providências urgentes, acionando diversos órgãos, incluindo a administração do Iapen, a Secretaria de Governo e a Comissão de Segurança Pública da Aleac. O presidente do Sindpol, Leandro Rocha, destacou que a interrupção do transporte comprometia a rotina de trabalho dos servidores e colocava em risco a segurança dos agentes.

Diante da repercussão do caso, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) reavaliou o entendimento sobre a legalidade do deslocamento dos servidores para as unidades penitenciárias Moacir Prado, em Tarauacá, e Antônio Sérgio Silveira de Lima, em Senador Guiomard. Com a revisão do posicionamento, o serviço foi retomando.