Moradores mobilizaram carreata para homenagear o empenho da jovem na competição estadual/ Foto: Reprodução

Mesmo sem ter conquistado o primeiro lugar no concurso Rainha do Rodeio 2026, disputado na capital Rio Branco, a candidata Josefa Inácio Pinheiro recebeu uma acolhida festiva ao retornar a Plácido de Castro na madrugada de sábado (25/7).

Moradores do município mobilizaram uma carreata pelas principais vias da cidade para recepcionar a representante local. Durante o percurso, Josefa desfilou em um caminhão do Corpo de Bombeiros, sendo aplaudida pelo público que acompanhava a chegada.

A mobilização popular buscou valorizar o desempenho e a dedicação da candidata no concurso estadual, destacando a representatividade do nome de Plácido de Castro na competição que antecede as festividades sertanejas no estado.

A acolhida em tom de homenagem reforçou o carinho da comunidade local, que celebrou a trajetória da jovem durante toda a preparação e a apresentação na fase final do evento na capital.

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