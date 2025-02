Arlindinho se pronuncia sobre presente com barata dado à filha

A treta entre Arlindinho e a ex, Talita Arruda, por conta de um presente com barata que o cantor mandou para a filha, Maria Helena, de 12 anos, ganhou um novo capítulo na noite de quarta-feira (5/2). Através dos comentários no Instagram do Metrópoles, o sambista e a esposa, Lillayne Cruz, soltaram o verbo sobre o caso e desmentiram a mãe da menina.

“Dei, no mesmo dia, um Notebook e uma mochila de quase mil reais. Pago mais de 3 salários de pensão, fora o plano de saúde. A cama foi um erro do fabricante que se propôs em trocar. Porém a mãe não quer mais o modelo. Acima de tudo, amo minha filha e faço tudo o que posso por fora. Tem gente querendo lacrar à toa em rede social!”, afirmou ele.

Detonou a ex

Ainda na publicação, o sambista aproveitou para falar sobre o comportamento da ex: “Eu não daria uma mochila de mil reais, notebook de 2 mil e uma cama usada, né?! A cama era nova, porém veio com erro do fabricante! Tem gente querendo lacrar!”, disparou.

E afirmou que, em breve, vai ter mais contato com a filha: “Moramos no mesmo estado tem menos de um mês. Dentro da minha correria, serei ainda mais presente”, garantiu.

Atual também se manifestou

Casada com Arlindinho há 2 meses, Lillayne Cruz também resolveu se meter na confusão. Na postagem, ela ainda afirmou que o marido paga a escola da menina: “Esqueceu de falar da escola que paga por fora da pensão, esqueceu também de dizer que dá várias outras coisas”, apontou ela, que apagou as declarações logo depois.

A influenciadora ainda aconselhou: “Galera, não é muito difícil pensar: a pessoa deu um notebook de mais de 2k — porque fui eu que comprei e sei o preço —, uma mochila de quase 1k, dá tudo pra Maria porque a ama incondicionalmente. Aí, vocês acham mesmo que ele daria uma cama usada pra ela, como ela deu a entender nos stories? Pelo amor de Deus, né? O que houve

foi que acontece desses produtos ficarem muito tempo nos depósitos e podem vir, sim, com avarias e até insetos”, pontuou.

Lillayne ainda contou que Arlindinho queria outro modelo: “E tem mais um adendo: ele iria dar uma cama baú, padrão acima. Ele deu uma bicama pensando no irmão da Maria (que não é filho dele). Mas as pessoas têm que se vitimizar em rede social porque assim ganha-se mais like”, detonou.

O que aconteceu