Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande estão de volta ao BBB

Na próxima segunda-feira (17/2), o BBB 25 vai receber visitas ilustres e com um motivo que pode agitar o jogo. Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande voltam ao reality da TV Globo em noite de Sincerão

Os integrantes de edições anteriores vão assumir uma função importante na dinâmica que expõe verdades e rivalidades entre os confinados. Os três serão responsáveis por definir as consequências que os brothers vão receber a cada rodada da “brincadeira”.

Dinâmica do próximo Sincerão

Cada jogador deverá escolher um adversário para desafiar. O participante da vez deverá chamar o seu rival para o duelo, posicionando-se sob uma base. Se não for bem-sucedido em seus argumentos, poderá receber o título de “pipoqueiro”, levando, assim, uma punição.

Mas, se “mandar bem”, o seu oponente é quem sofrerá a consequência, recebendo, na base oposta, a sua punição. Os convidados, que formarão um júri, estarão assistindo tudo na sala da casa mais vigiada do Brasil, sem que sejam vistos. Caberá a eles decidir quem “pipocou” e quem “mandou bem” no debate.

Ex-participantes

Para quem não lembra, Arhur Aguiar foi campeão do BBB 22. Já Babu Santana, foi um dos protagonistas do BBB20 e terminou a edição em quarto lugar. E Fernanda Bande, foi destaque no BBB24, principalmente pelas alfinetadas em Alane e pela amizade – que acabou após a atração – com Giovanna Pitel.