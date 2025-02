Atenção! Trânsito no Centro de Rio Branco será alterado durante carnaval; veja como vai ficar

O Carnaval da Família 2025 terá início nesta sexta-feira (28) na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco, e para maior segurança da população, a região central passará por algumas alterações durante os dias de festa.

Entre as vias que serão interditadas estão a Avenida Getúlio Vargas, Rua Rui Barbosa e Avenida Brasil. Nos dias 28 e 1, as interdições ocorrerão a partir das 17, já nos dias 2 e 3, o trânsito será proibido a partir das 15h. No último dia de festa (4), as vias serão fechadas a partir das 12h. A partir das 3h da madrugada o trânsito será liberado.

Para ajustar o tráfego de veículos na região, outras duas ruas terão o sentido alterado. Uma delas é a Rua Franco Ribeiro, na qual passará ter sentido Rua Rui Barbosa-Avenida Brasil.

Um trecho da Avenida Getúlio Vargas também terá sentido de circulação alterado, nela, os veículos seguirão sentido Rua Epaminondas Jácome-Rua Benjamin Constant.

Em razão das alterações, algumas linhas de ônibus terão os trajetos alterados, visando a fluidez no transporte. As linhas que seguem o trajeto sentido Centro terão suas rotas desviadas para a Avenida Ceará. São elas:

201 – Tancredo Neves

203 – Alto Alegre

204 – Mocinha Magalhães

205 – Irineu Serra

701 – São Francisco/Placas

702 – Apolônio Sales/Mangueira

703 – Wanderley Dantas

708 – Apolônio Sales/Altamira

801 – Circular/Morada do Sol/Tropical

Já as linhas que seguem do Centro em direção aos bairros terão seus trajetos alterados pela Quarta Ponte e Avenida 6 de Agosto. São elas:

101 – Norte Sul

102 – Taquari

103 – Vila Acre/Santa Maria

104 – Liberdade

106 – 6 de Agosto

107 – Recanto dos Buritis

108 – Polo Belo Jardim

109 – Polo Benfica

114 – Bom Jesus/Palheira

115 – Castanheira/Garapeira

116A – Cidade do Povo/Chico Mendes

117 – Belo Jardim I

118 – Belo Jardim I

119 – Palheira

134 – Baixa Verde

Confira o mapa: