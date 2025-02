Avião da Bering Air com 10 pessoas a bordo desaparece no Alasca

Autoridades do Alasca estão procurando um avião da Bering Air que foi dado como desaparecido enquanto estava a caminho de Unalakleet para Nome, disse o Departamento de Segurança Pública do Alasca na quinta-feira (6).

O pequeno avião turboélice Cessna Caravan tinha dez pessoas a bordo, sendo nove passageiros e um piloto, disse a agência em seu site, acrescentando que as equipes estavam trabalhando para obter suas últimas coordenadas conhecidas.

Um número desproporcional de acidentes de táxi aéreo e aviões de passageiros ocorre no Alasca em comparação com outros estados dos EUA, diz o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional do governo dos EUA.

O Alasca tem terreno montanhoso e clima desafiador. Muitas vilas não são conectadas por estradas e pequenos aviões são usados ​​para transportar pessoas e mercadorias.

A Bering Air é uma companhia aérea regional com sede no Alasca que opera cerca de 39 aviões e helicópteros, de acordo com dados do site de rastreamento de voos FlightRadar24.

Sua última posição, voando sobre a água, foi recebida pelos rastreadores do FlightRadar24 38 minutos após a partida de Unalakleet às 14h38, horário local, na quinta-feira para um voo que normalmente leva menos de uma hora.

A Bering Air ainda não respondeu ao pedido de comentário.