Bacci se manifesta pela 1ª vez depois de sair da Record: “Não tenho nada acertado com ninguém”

De forma muito natural, depois do anúncio da sua saída da Record, em 17 de janeiro, após 15 anos, Luiz Bacci preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Além de colocar em dia alguns assuntos de ordem particular, passou a se dedicar mais profundamente aos seus próprios negócios, especialmente ao seu portal de notícias.

No entanto, nessas últimas horas, voltaram a circular, e agora mais intensamente, rumores sobre um possível acerto dele com o SBT. Muito mais ainda, a partir do momento em que aqui se revelou, na manhã desta sexta-feira, a desistência da emissora em seguir suas tratativas com Rodrigo Bocardi.

Nada a ver uma coisa com a outra, mas no mundo dos bastidores da TV, nem sempre um mais um dá dois.

Bacci, procurado, decidiu falar pela primeira vez, desde que deixou a Record e de início revelou que a sua rescisão ainda não foi assinada.

Conforme o que a coluna apurou, existem implicações que, em casos como o dele exigem análises e decisões mais demoradas. Em seu contrato, além do salário e merchandisings, fazem parte ou também constam outros acordos comerciais.

Sobre tudo isso, ele tem a dizer o seguinte:

“Estou ouvindo propostas de todas as emissoras que carinhosamente me procuraram ainda no dia que anunciei minha saída da Record.

Nesse momento estou empenhado na estruturação do nosso grupo de comunicação. TV é a minha grande paixão e espero encontrar o projeto certo para voltar à TV. Um projeto que atenda às minhas expectativas de vida e da emissora.

Ainda não posso me manifestar publicamente sobre os próximos passos porque a minha rescisão com a Record ainda não foi assinada”.

Perguntado ainda se já está sentindo saudades da TV e se tem vontade de voltar imediatamente: foi “rápido e instantâneo”:“neste momento, só se for para apresentar o carnaval”.