Big Boss avisa a Brothers o motivo de Maike estar recebendo uma punição gravíssima, o nadador ficou sozinho no quarto do líder enquanto estavam se preparando para a festa.

Acontece que o líder saiu do quarto para ver a maquiagem das sisters no corredor do quarto e fechando a porta, Maike ficou dentro do quarto enquanto o líder e seu irmão interagia com os outros participantes.