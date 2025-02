BBB 25: Delma, Diego e Dani criticam o jogo de Renata

Delma criticou sua postura, afirmando que ela “esconde o jogo”* e se mantém “em cima do muro”. Diego confirmou que pretende votar nela, enquanto Delma reconheceu sua habilidade estratégica: “Ela é muito forte, joga muito bem!”.

Dani destacou um possível erro de Renata ao evitar responder uma pergunta de Tadeu, o que pode comprometer sua credibilidade no jogo. Já Diego expressou preocupação com sua irmã se tornando alvo e demonstrou receio de que Gracyanne passe a ser o foco da casa.

Diego, por sua vez, admitiu sua indecisão sobre um possível contra-ataque: “Tenho medo, do jeito que eu sou afrontoso, ainda vou acabar não puxando o Maike. Se eu puder, vou puxar a Renata, porque não concordo com as atitudes.”

Com o jogo afunilando, os próximos dias prometem movimentações decisivas na casa.