BBB 25: João Gabriel vetou Daniele da Festa do Líder

Antes de anunciar novidade Tadeu avisa ao público como será a dinâmica: “Hoje tem a primeira Festa do Líder da temporada, que já está pronta, aliás! Vai ter touro mecânico, que é sempre um sucesso nas festas Brasil afora. Vai ter a roupa de salva-vidas de rodeio. Todo mundo vai se divertir muito, menos uma pessoa, porque o Líder João Gabriel vai barrar uma pessoa da festa dele. Onde essa pessoa vai ficar? Vai pro Quarto do Barrado no Baile, sozinha, com direito a água, pão e banheiro. E também esperança. Se ela conseguir monta rum quebra-cabeças de 300 peças, ela pode ir à festa.”

Daniele foi informada de que tem pão, água e banheiro à sua disposição. Para voltar à festa, ela precisa montar o quebra-cabeças de 300 peças. Caso não consiga, só volta quando terminar — por volta de 5h50 da manhã.