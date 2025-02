Boletim: Vaticano atualiza saúde do papa Francisco nesta quinta-feira

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (27/2) um novo boletim confirmando a melhora do estado de saúde do papa Francisco. O pontífice está internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro.

O boletim desta quinta-feira (27/2) informou que o papa continua recebendo oxigênio. Em relação à complexidade do quadro clínico, diz o comunicado, são necessários mais dias de estabilidade clínica para obter o prognóstico. A audiência do Jubileu, no sábado (1º/3), foi cancelada. Na semana passada, o pontífice chegou a ter crises respiratórias durante a internação e precisou receber oxigênio extra. Diversos fiéis mexicanos permaneceram em frente ao Policlínico Gemelli, para manifestarem seu apoio ao papa. Durante a manhã, o papa passou por fisioterapia respiratória e repouso e, à tarde, fez oração na capela do apartamento privado e realizou atividades de trabalho. “As condições clínicas do Santo Padre também são confirmadas hoje como melhores. Hoje ele alternou oxigenoterapia de alto fluxo com máscara. Considerando a complexidade do quadro clínico, mais dias de estabilidade clínica são necessários para resolver o prognóstico”, informou o Vaticano. Mais cedo, o boletim destacou que o clérigo teve uma “leve melhora”. A tomografia computadorizada de tórax revelou “evolução normal do quadro inflamatório pulmonar”. “Ele está na poltrona e é informado sobre as muitas iniciativas de oração que estão sendo organizadas pela sua recuperação. O humor do papa é bom”, informou o Vaticano. O papa permanece na poltrona e foi informado sobre as orações direcionadas à recuperação de sua saúde.