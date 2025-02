Bolsonaro sobre PGR: “Não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está tranquilo em relação ao parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a trama golpista, que deve apresentar a primeira denúncia ainda nesta semana.

“Não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero”, disse o ex-presidente após almoço com a oposição nesta terça-feira (18).

Bolsonaro participa do almoço do Bloco Vanguarda, grupo partidário no Senado de oposição ao governo do presidente Lula. A reunião estava prevista para começar às 12h30 (horário de Brasília), mas o ex-presidente chegou 1 hora depois do horário marcado.