Brasileiro é sequestrado e tem caminhonete roubada na Bolívia enquanto fazia compras

O que era para ser um dia de compras se tornou um pesadelo para o brasileiro que atravessou para o lado boliviano no último sábado (15). A vítima teria ido até a Vila Evo Morales, fronteira com o município de Plácido de Castro, e lá foi sequestrado e teve sua caminhonete S10 tomada em assalto.

Segundo informações policiais, o caso aconteceu por volta das 10h do sábado, e a vítima só foi liberada na madrugada do domingo (16). Durante as compras, ele foi abordado por criminosos de nacionalidade boliviana, que roubaram sua caminhonete o levaram a pé pela mata até um ramal já próximo ao município de Acrelândia, no lado brasileiro, onde foi obrigado a fazer transferências via PIX.

Ao ser abandonado pelos sequestradores, a vítima seguiu pelo ramal a pé, até conseguir chegar à cidade de Acrelândia, onde pediu socorro e registrou um boletim de ocorrência. Até o momento a caminhonete, que está no lado boliviano, não foi recuperada.

A vítima ao ser interrogada pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência alegou está confuso e não conseguiu dar detalhes sobre os criminosos.