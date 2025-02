Buraco negro do centro da Via Láctea cospe bolhas, descobre James Webb

Usando o Telescópio Espacial James Webb, cientistas da Universidade Northwestern descobriram que o buraco negro supermassivo do centro da Via Láctea — Sagittarius A*, ou Sgr A* — “sopra” bolhas cósmicas constantemente. Elas são, na verdade, explosões ou labaredas como as que o nosso Sol libera durante tempestades solares, muito maiores do que imaginamos.

Algumas dessas bolhas duram poucos segundos, mas, todos os dias, Sgr A* solta labaredas muito brilhantes e energizadas: mesmo as mais fracas podem durar meses a fio. Segundo o líder da pesquisa, Farhad Yusef-Zade, é esperado que buracos negros soltem bolhas, mas nosso protagonista da galáxia é especial, sendo muito, muito ativo.

Sagittarius A* e suas bolhas

A equipe de Yousef-Zade observou Sgr A* ao longos dos anos de 2023 e 2024 e notou que, a cada observação, o cenário do buraco negro mudava. A matéria ao redor de buracos negros supermassivos como ele forma nuvens de gás achatadas conhecidas como “discos de acreção” — o disco de Sgr A* brilhava até seis vezes por dia durante as análises científicas, com sub-labaredas menores entre as grandes bolhas luminosas.