Caminhão tomba na BR-317 e deixa três pessoas feridas em Xapuri

Um grave acidente foi registrado na BR-317, km 200, em Xapuri (AC), na tarde deste sábado (8). Um caminhão que transportava postes de energia elétrica saiu da pista e tombou, deixando três pessoas feridas. Um dos ocupantes ficou preso às ferragens do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar chegaram rapidamente ao local e realizaram o resgate da vítima que estava presa ao caminhão. Após o atendimento, todos os feridos foram levados para um hospital local com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar também estiveram na cena, garantindo a segurança no tráfego e oferecendo suporte logístico.