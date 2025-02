Finalmente chegou o carnaval rapaziada! Preparemos nossas fantasias, muito glitter, o engov na bolsa e com a programação de todos os rolês na palma da mão pra não perder um dia de folia!

E não se preocupe, porque se você quiser um rolê mais alternativo tem espaço pra você também! Quer saber onde? Vem conferir tudo em mais um Giro Cultural do ContilNet, mais carnavalesco do que nunca!

Quinta-feira

Se você for o apressadinho da galera e quiser queimar a largada do carnaval, o Quintal do Geleia vai estar fazendo aquele esquenta carnavalesco pra quem quer começar a folia cedo!

Agora, me diz ai, adivinha o que mesmo na semana de carnaval vai se manter intacto? Isso aí, o Garagem e o Studio vão abrir as portas para os mais belos cantores de chuveiro da capital acreana! Bora lá soltar a voz.

Sexta-feira

Começaremos agora a overdose de marchinhas de carnaval e glitter. A Confraria vai ser a casa dos advogados durante as festas desse ano, já que o carnaval da OAB acontece por lá, na sexta-feira.

A Casa de Bamba, um dos eventos mais tradicionais de samba da capital acreana, também vai ter uma edição carnavalesca, lá na Casa do Rio, também na abertura do carnaval.

O Brazin também, se junta a festa com o bloquinho de carnavrau, com entrada franca até as 19h, então se prepare pra chegar cedo!

O Bar Piscina da AABB também marca presença na folia, com o Bloquinho do Paulo Heverton pra abrir os trabalhos por lá.

O Bar’tô começa suas atividades na sexta-feira, com o Carnaval do Bar’to que promete eventos durante todas as noites de folia.

O Mojubá seguirá de portas abertas com aquela cerveja gelada e música boa com o já tradicional Samba do Alagbe.

Folia com baladinha? Temos também, até porque pro baladeiro de carteirinha todo dia é dia de uma boa festa, não é mesmo? Então pode ir se preparando pra Folia na Casinha que vai fazer você curtir o carnaval à luz do luar.

O governo do estado e a prefeitura de Rio Branco também vão estar dentro da festa, e sexta-feira tem show da banda nacional Tchakabum, lá no Carnaval da Família, na Praça da Revolução.

Agora se o teu rolê não é a folia, e quer aproveitar o Carnaval ao som de algumas guitarras e um bom rock, a sexta-feira traz o bloquinho autoral, com diversas bandas locais agitando a noite lá no Studio.

Sábado

Bora de Baile Vermelho e Preto? O tradicional evento do carnaval acreano se junto com o Med Folia, que vai agitar a noite inteira o bailão de sábado na Moon Club.

O Brazin segue agitando o fim de semana carnavalesco, dessa vez com aquela feijoadona pra você encher a barriguinha antes de encher a cara.

O Studio abre as portas de novo com muito rock no bloquinho autoral, com cinco bandas se revezando no palco tocando suas próprias músicas!

A Confraria também marca presença no sábado, com um especial voltado para os nostálgicos dos anos 90 e 2000.

Segunda

É carnaval, então já era de se esperar que o giro cultural não iria terminar no sábado, não é mesmo? Então bora lá!

Segunda-feira tem ainda o segundo dia do bloquinho autoral do Studio, trazendo mais cinco bandas apresentando músicas 100% criadas por eles mesmos!

Achou pouco? Tem outra feijoada essa semana, lá no Bar Piscina da AABB, com mais um dia de muita comida boa e cerveja gelada pra aproveitar a folia!!

Terça-feira

Pra fechar o carnaval, as atrações trazidas pelo governo do estado e pela prefeitura de Rio Branco a banca Gimelândia é a outra atração nacional que irá agitar a praça da revolução na capital acreana.

Carnaval!

Essa semana temos mais um tópico! Pra vocês que quiserem aproveitar outros dias do evento, locais como o Brazin, Bar’to e o próprio carnaval da prefeitura de RIo Branco e governo do estado do Acre continuarão acontecendo durante todos os dias de festa!

E ai, onde eu te encontro essa semana?