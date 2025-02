As chuvas que atingiram Rio Branco, capital do estado do Acre, no começo desta sexta-feira (21), tiveram um efeito inesperado na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

No hospital, que é referência no estado do Acre, a água oriunda da chuva invadiu os corredores do local, causando problemas para pacientes e funcionários do local, que enfrentaram os corredores úmidos.

Além disso, a água da chuva não atingiu somente os corredores externos da unidade, afetando também espaços mais internos do local, causando maior preocupação para os funcionários, que tentavam eliminar o líquido.