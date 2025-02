Ciclista acreano vai disputar o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, em São Paulo

O ciclista acreano Endril Lima vai disputar o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, que acontece no próximo dia 20, no velódromo de Indaiatuba em São Paulo. O acreano vai representar a equipe CME/Iracemápolis no torneio realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

“Realizei os primeiros treinamentos e gostei da adaptação. Ainda são necessários alguns ajustes, mas estou bastante confiante para esse novo desafio”, declarou Endril Lima.

Endril Lima conquistou o 5º lugar na prova clássica de 100 quilômetros no último fim de semana em Capela do Alto, município do interior de São Paulo.

“Essa é uma das provas mais tradicionais do Brasil e garantir o pódio foi fantástico. Os treinamentos são diários e o objetivo é seguir evoluindo a cada prova”, comentou o ciclista acreano.