Neymar fora de álbum da Copa 2026 e surpreende fãs

Neymar ficou fora de uma versão inicial do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, produzida pela Panini e já vendida em países como a Espanha. A ausência do jogador entre os nomes da Seleção Brasileira chamou atenção nas redes sociais e rapidamente virou assunto entre torcedores.

Apesar da repercussão, a ausência no álbum não significa que Neymar esteja oficialmente fora da Copa. A lista de jogadores estampada nas figurinhas é definida antes da convocação final e pode trazer atletas que depois não disputam o torneio, assim como deixar de fora nomes que ainda podem ser chamados.

No caso do Brasil, a seleção montada pela empresa tem 2 goleiros, 5 defensores, 3 meio-campistas e 8 atacantes. A escolha levou em conta o cenário recente da Seleção, mas não substitui a lista oficial que será anunciada pelo técnico.

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A situação ganhou ainda mais destaque porque Neymar é um dos principais nomes da história recente do futebol brasileiro e costuma ser figura central em produtos ligados à Seleção. Por isso, a ausência dele no material provocou surpresa e abriu debate sobre seu futuro na equipe nacional.

O álbum também traz outras situações curiosas, como a presença de jogadores que podem não estar no torneio por questões físicas ou pela definição final da convocação. Isso ocorre porque o material precisa ser produzido e distribuído com antecedência.

Portanto, a ausência de Neymar no álbum da Copa de 2026 é real, mas não representa corte oficial nem decisão definitiva sobre sua participação no Mundial.